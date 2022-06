Una casa moderna e sensazionale

Non ci troviamo solo nel soggiorno, ma bensì in un grande open space a doppia altezza che rappresenta la zona living. Uno spazio ampio e luminoso rivestito chiaramente in legno, ma soprattutto ben distribuito. In fondo, troviamo una cucina che è resa spettacolare proprio dai pannelli di legno posti in maniera geometrica. La cucina moderna si sviluppa grazie ad una comoda penisola con un tavolo che funge da estensione!