Il Parquet Giusto per Ogni Stanza

Il parquet è probabilmente il sistema di rivestimento a pavimento più diffuso nelle case contemporanee, sempre più spesso adottato sia nelle costruzioni ex novo sia nelle ristrutturazioni di edifici esistenti. Un tempo confinato nelle sole case nobiliari, in applicazioni preziose e delicate, è oggi disponibile in innumerevoli varianti, che ne permettono l'applicazione in tutti gli ambienti della casa, negli stili e nelle tipologie più disparate.

Anche le caratteristiche tecnologiche del parquet risultano molto diverse rispetto al passato. Se un tempo il parquet era esclusivamente realizzato in legno massello, oggi può essere declinato in svariate soluzioni differenti, più o meno capaci di adattarsi alle diverse condizioni ambientali, talvolta anche in ambienti umidi o addirittura all'esterno della casa.

Esistono poi i parquet nei quali il legno è del tutto assente. Sono infatti in netta crescita, anche per corrispondere a esigenze di ridotto budget di intervento, parquet con efficaci effetti-legno realizzati in altri materiali: dal gres porcellanato al laminato. Il vantaggio di tali soluzioni, oltre che economico, è legato alla facilità di installazione e soprattutto alla notevole durevolezza nel tempo e resistenza agli agenti corrosivi e al calpestio.

Non andranno poi trascurate le soluzioni che tengano in primo piano il ruolo dell'eco-sostenibilità. Sempre più spesso i parquet delle diverse tipologie sono prodotti attraverso l'impiego di legname proveniente da foreste certificate secondo i più rigorosi standard internazionali. Altrettanta attenzione è riservata all'uso delle vernici, oggi per lo più applicate nella tipologia ad acqua, non dannosa per l'uomo e l'ambiente.