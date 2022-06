Come ridisegnare casa dopo il divorzio

In caso di divorzio o separazione è necessario affrontare tutta una serie di incombenze e regole per poter continuare a svolgere la propria vita in modo indipendente e senza problemi. La prima questione da trattare è l'assegnazione della casa, capire a chi delle due parti sarà destinata la casa familiare. La legge ha il compito di tutelare gli interessi dei minori, quindi in presenza di prole, deve assicurare la conservazione di un nucleo abitativo unico o prevalente ai figli, impedendo che l’affido condiviso determini per loro la perdita del proprio habitat domestico.

Stabilito ciò bisogna imparare ad adattarsi al nuovo status, e imparare ad abituarsi ad altri ritmi, ad altri spazi, ad altre necessità. Sia per chi resta nella casa di proprietà, sia per chi va via è necessario riadattare gli spazi, gli ambienti, l'arredamento alla nuova vita. Di seguito alcuni suggerimenti utili e pratici che possono essere d'aiuto in questa fase di cambiamento.