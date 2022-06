La scoperta di un tesoro a Milano

La ristrutturazione è come la correzione di disegno: si possono cancellare qua e là delle linee, ma non è possibile iniziare di nuovo da zero. Per evitare di fare un disastro, la gomma va usata con cautela, magari riuscendo principalmente a rendere il tratto principale più delicato in alcuni punti e più marcato in altri. Oggi andremo a Milano, precisamente nel cuore dei Navigli Milanesi, per vedere un esempio di ristrutturazione dove si è voluto giocare con stili e cromie diverse. Il progetto è stato condotto da Nomade Architettura e Interior Design.