Piante da balcone? Un modo semplice per abbellire l'esterno della casa!

Se i vostri vicini si lamentano perché non vogliono che acqua, foglie e petali cadano sul loro balcone e non potete quindi appendere delle piante da balcone sull'esterno della ringhiera, un'ottima idea è utilizzare una struttura in legno come questa, nella quale disporre le vostre bellissime piante da balcone senza che diano fastidio a nessuno. In un caso come questo, sarà consigliabile scegliere delle piante piccole, magari piante grasse e da fiore, che non crescano troppo e possano quindi stare nel piccolo spazio disponibile.