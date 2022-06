Cucina nuova? Trova la dimensione giusta per te!

In un monolocale, si sa, anche la più piccola nicchia o l’angolo più nascosto possono costituire una preziosa risorsa. Perché lo spazio a disposizione è davvero poco e per questo è necessario escogitare soluzioni sempre nuove, che ci permettano di poter comunque avere a portata di mano tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere comodamente. A incominciare dalla cucina, che spesso nei monolocali è minuscola o addirittura non c’è, inglobata in una camera da letto che all’occorrenza dovrà trasformarsi anche in zona cottura, sala da pranzo e soggiorno.

Come riuscire allora a ricavare uno spazio in cui poter far stare piano cottura, lavello, forno, frigorifero e una piccola dispensa oltre che alcuni scaffali per riporre pentole e stoviglie? Anche se sembra impossibile, con un pizzico di organizzazione e con i mobili giusti non sarà poi così difficile!

Per esempio, se l’angolo cottura proprio non è previsto, potremmo facilmente crearlo utilizzando una pratica cucina a scomparsa, come ci propone LA BOTTEGA DEL FALEGNAME in questa immagine: un elegante armadio, largo soltanto 220 cm e personalizzabile nello stile che preferiamo, in grado di ospitare al suo interno frigorifero, piano cottura, lavello, forno elettrico, cappa e scolapiatti. E quando avremo finito di cucinare, basterà chiudere le ante a libro, per nascondere la cucina (e magari anche la montagna di stoviglie da lavare) da occhi indiscreti!