L'originalità di un loft.. fuori dal comune!

Ecco a voi la vista che i residenti possono guardare attraverso la finestra ad oblò. Come possiamo vedere, parte della costruzione possiede un affaccio diretto sul giardino, mentre dal giardino si può accedere al piano superiore grazie a una scala laterale. Il giardino è ricco di piante sempreverdi, così da garantire una bella vista sia in estate che in inverno. Possiamo notare che l'aspetto rustico è piuttosto predominante all’esterno, ma è la completa assenza della possibilità di avere occhi indiscreti che rende questo giardino ancora più speciale.