La nuova vita di un attico trascurato

Qui ad homify siamo abituati ad assistere a trasformazioni radicali, interventi sorprendenti capaci di stravolgere intere abitazioni e renderle moderne e funzionali, talvolta incredibilmente diverse dalla loro versione originale. Insomma, la storia de Il brutto anatroccolo per noi non ha più segreti.. e per voi? Siete ancora scettici a riguardo? O siete ormai convinti che grazie all’aiuto dell’esperto giusto quattro mura banali e insignificanti possono trasformarsi in una vera e propria reggia? Se nutrite ancora delle remore, non lasciatevi scappare questo libro delle idee! Gli esperti di LTAB/LAB STUDIO sono intervenuti per la ristrutturazione di un attico profondamente radicato negli anni ‘70, con l’obiettivo di rendere lo spazio più funzionale e moderno. L’abitazione, con una superficie di circa 120 m², era di sicuro un presupposto interessante e si è ben prestato agli interventi che gli esperti avevano progettato. Vediamo cosa è cambiato!