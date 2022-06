Movimenti architettonici chiave del XX e XXI secolo

L'architettura e il design di oggi hanno i loro predecessori da dover ringraziare per il livello d'innovazione che vediamo. Come con ogni movimento, non si cancella mai totalmente ciò che è avvenuto in passato, ma si rinnova continuamente quella certa visione. Gli stili architettonici del nostro tempo, naturalmente, hanno avuto molto a che fare anche con le esigenze della società di oggi: in questa particolare linea temporale, il design e l'architettura hanno affrontato guerre, rivoluzioni industriali, nuove crescenti esigenze di questo vivere moderno, per non dimenticare l'importante attenzione verso l'ambiente.

Oggi abbiamo deciso di fare un po' di chiarezza tra gli stili più influenti nella progettazione architettonica, dal Novecento in poi, con una timeline creata attraverso i sorprendenti lavori dei nostri esperti in homify.