La cucina country non passa mai di moda

La cucina country Aurora di Porte del Passato è in abete con piano in rovere. Tanto legno che scalda l'ambiente. I legni sono stati trattati in modo naturale così da esaltarne la bellezza. C'è un bellissimo lavandino in travertino, grande e importante e il rubinetto con finitura in argento. Nella zona della penisola dove è possibile anche fare colazione o sedersi in compagnia di chi cucina, il piano ha uno spessore più alto rispetto al top della cucina, è massiccio e grande come si conviene ad una cucina country. La cappa è l'elemento che tutto chiude e la sua presenza si fa notare. E' realizzata in pioppo antico e decorato. Tutto risulta armonioso e viene voglia di riunirsi tutti in questa bella cucina, non vi pare?