L'intramontabile moda degli accessori doccia

Il bagno è completato. La doccia installata. Mancano solo gli accessori doccia. Ecco quindi un post con dieci idee irresistibili, piene di colore e di praticità. Alcune vi faranno sorridere, di altre vi innamorerete. Di altre ancora non potrete più farne a meno. Troverete divertenti tende per la doccia, incontri di arte e di moda. Troverete gli accessori doccia indispensabili, le idee romantiche e quelle eco-friendly. Troverete soluzioni pratiche, e altre emozionanti. Una varietà di accessori doccia per fare bello il vostro bagno.

Basta navigare per il web, o visitare uno store di città, per rendersi conto di quanti tipi di accessori doccia il mercato offra. Un capitolo a sé lo meritano le tende per la doccia. Ci sono quelle con dediche romantiche, e quelle con i mantra di motivazione. Ci sono le tende doccia colorate, e quelle che strizzano l'occhio alla moda. Ci sono tende che paiono grandi quadri, e ci sono persino le variazioni horror! Una varietà infinita, per ogni età e per ogni gusto. Sul fronte degli accessori doccia indispensabili, questi sono sostanzialmente tre: il pulisci-vetro, il dispenser per il sapone e il tappetino. Se per il pulisci-vetro e il dispenser a vincere sono il design minimal e la praticità, per il tappeto il discorso è diverso. Ci si può sbizzarrire con i colori, con le grafiche, persino con le forme. Purché sia di ottima qualità, antiscivolo e veloce da asciugare. Cosa aspettate? Lasciatevi guidare dalle nostre ispirazioni! Prendete spunto, sorprendetevi, godetevele tutte!