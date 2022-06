Librerie per il salotto

Logshelf è la libreria in stile industrial progettata da Li-ving, studio di Manfredonia. Pensata in tre diversi materiali che si mescolano tra loro, questa libreria dalle grandi dimensioni, troverà il suo spazio laddove non sia in conflitto con altri complementi di arredo della sua stessa stazza. I telai in acciaio verniciati sorreggono tutta la struttura supportando le grandi mensole in noce. La libreria è munita di vani realizzati in lamiera di ferro e posizionati tra le varie mensole che aiutano a bloccare i piani in legno.