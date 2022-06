Sognando l'America: 9 idee in perfetto USA style !

In una casa in stile Americano, una veranda non può mancare. E' una zona della casa molto amata e vissuta per godere della luce di una bella giornata di sole. Rilassante in ogni contesto, questo angolo è perfetto per gustare una colazione in compagnia.

Come si può rimanere indifferenti di fronte la bellezza e lo stile di una veranda come quella progettata da Rococo. Si possono notare tutti gli elementi indispensabili per rendere questo luogo un perfetto angolo di relax. Le ampie superfici vetrate permettono il giusto afflusso di luce, il tutto completato da un arredo elegante e raffinato.