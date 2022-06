Orto in terrazzo: ecco perché è un'ottima idea

L'orto in terrazzo sarà il vostro piccolo angolo personale che allestirete con cura, a vostro piacimento, e aspetterete intrepidi di raccoglierne i frutti. Dal lattughino ai broccoletti, dall'erba cipollina alle carote, dalle fragoline di bosco al basilico. E ancora: rosmarino, alloro, menta, peperoncino, tabasco rucola. Sono davvero tante le piantine che possono arricchire e colorare il vostro orto in terrazzo, tanto che potete contare addirittura di ottenere una zona esteticamente molto appagante.

Una pratica, quella dell'orto in terrazzo, che va affermandosi sempre di più, persino nei piccoli appartamenti di città. Un angolo che si rivelerà una incredibile risorsa in ogni momento, da cui potete approvvigionarvi con orgoglio dei frutti della vostra pazienza certosina, una piccola ricchezza da utilizzare per i vostri piatti per poi farvi simpaticamente lustro con gli ospiti che invitate a cena. Di seguito troverete tutti i consigli e le soluzioni utili per realizzare la tipologia di orto in terrazzo che più fa al caso vostro.

Sono tanti i pro di occuparsi di un orticello nello spazio disponibile del balcone della vostra abitazione. Di contro, invece, non ce ne viene in mente alcuno. Se non quello legato all'invidia che potreste scatenare nei vostri vicini nel vedere tante primizie. E, a quel punto, l'unico rischio che correte è che potrebbe scatenarsi una competizione per l'orto in terrazzo più bello.