Bellissimo Appartamento di 60 mq dal Design Luminoso che dà un senso di Fresco

Grazie all'abbattimento di una parete, salone e cucina hanno dato vita ad un luminosissimo living. Lì dove finisce il mosaico in bianco e nero, si sviluppa un parquet in laminato chiaro che si dirama in tutto il locale. ai colori caldi del parquet è stato abbinato un tortora chiaro delle pareti, mentre arredi dai toni scuri in stile industrial riempiono gli spazi. Per abbattere i costi si è deciso di unire elementi di design a pezzi a basso costo. Per l'angolo tv infatti, si è pensato a due tavolini dal design prestigioso che, uniti ad altri arredi dal valore inferiore, impreziosiscono l'intero l'ambiente, donandogli un tono più raffinato.