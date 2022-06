Guarda come dondolo… .su dieci tipi di dondolo da giardino!

Se vi piacciono i lavori fai da te, potreste costruirvi un dondolo da giardino in legno, forse non comodissimo ma sicuramente suggestivo, perfetto per una casetta in montagna! La struttura è molto simile a quella del dondolo da giardino tradizionale, ma senza copertura e senza materasso morbido: per renderlo più comodo si potrebbero utilizzare dei cuscini grandi e soffici! Essendo la struttura in legno questo dondolo da giardino è sicuramente troppo pesante per essere spostato con facilità, conviene quindi scegliere bene il posto in cui metterlo!