Ospiti a casa? Nessun problema: 6 idee per non andare in panico !

Quando si hanno ospiti a casa, la domanda è una sola: e ora? Come li posso far sentire al meglio? In questo articolo abbiamo raccolto 6 suggerimenti per una perfetta stanza degli ospiti. Parleremo di letti e di tessuti, di armadi e di decorazioni. Vi insegneremo piccoli accorgimenti rubati al mondo dell'ospitalità, per trasformare quella che potrebbe essere una semplice camera da letto in un accogliente nido, in una stanza che nulla possa invidiare alla suite di un raffinato boutique hotel. Potete contarci: faremo di voi degli ottimi padroni di casa!