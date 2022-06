Come scaldare la casa nel modo più conveniente ?

Il riscaldamento domestico è una scelta importante da ponderare e valutare. Diversi fattori influiscono su tale decisione: l'ubicazione della casa, le dimensioni, l'esposizione, l'arredamento, le esigenze familiari. Bisogna scegliere una tipologia di riscaldamento che possa soddisfare le necessità degli inquilini della casa e che possa rendere l'abitazione confortevole e accogliente nei freddi mesi invernali. Gli impianti di riscaldamento si differenziano in base al tipo di combustione usato, alle dimensioni, alle modalità di immagazzinamento e trasmissione del calore, all'efficienza e alla compatibilità con l'ambiente. Un fattore importante per garantire un efficace riscaldamento è legato alla qualità e alla tipologie di infissi e vetri presenti in casa. L'isolamento termico rappresenta la caratteristica più importante per mantenere un ambiente caldo in inverno e fresco in estate. Quindi è bene dotarsi di doppi vetri e infissi ad alta efficienza energetica, provvedere anche all'isolamento delle pareti utilizzando pannelli in polistirene, che oltre ad essere un materiale economico, ha un’ottima resa, è un buon isolante termico, non marcisce, non ammuffisce e non crea batteri. Questi accorgimenti servono a preservare e mantenere il calore della casa, senza dispersioni né sprechi. Di seguito un elenco di alcuni tipi di sistemi di riscaldamento che è possibile scegliere per la propria abitazione.