Colore in casa

L'arcobaleno è un fenomeno ottico, forse il più affascinante che esista: sette colori di base dovuti alla riflessione della luce solare sulle gocce d'acqua, spesso dopo una pioggia intensa. Immaginante un entusiasmo più genuino di quello che nasce quando un arcobaleno fa capolino tra le nuvole? Chi non corre subito alla finestra per scattare una foto da condividere all'istante?

Se i colori riempiono la nostra vita di gioia, perché non colorare anche i nostri spazi? Molte persone preferiscono non sbilanciarsi, scegliendo solo un bianco neutro o un grigio per le pareti e per gli arredi, ma talvolta essere audaci paga. Noi di homify vogliono incoraggiare scelte differenti, anche per i meno avventurosi, per dare un tocco diverso alle proprie abitazioni.