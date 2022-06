​Il soggiorno moderno come non l'avete mai visto!

Un tempo era uno spazio barocco, carico delle decorazioni dei mobili massicci e intriso dei trini e dei merletti delle tovaglie e dei copripoltrona, mentre sui ripiani lucidi dei mobili campeggiavano linde statuine in porcellana di Capodimonte. Poi sono arrivati gli anni Settanta e quella rivoluzione odierna che aveva già iniziato a farsi strada all'inizio del secolo ha preso un fondamento compiuto, trasformando sempre più il soggiorno nel luogo dell'astrazione formale, del “meno è più”, della linearità espressiva. Infine è arrivata la grande distribuzione svedese e le sue mille declinazioni e la modernità è finalmente diventata lo stile imperante, relegando il tema del decoro a eccezione, da attuare con calibrata parsimonia per ottenere un effetto di ricercata eccentricità.

Il soggiorno è il centro del progetto moderno: su tale spazio rivisitato la casa ha completamente cambiato i propri connotati. Se un tempo, infatti, il soggiorno veniva relegato in stanza prevalentemente piccole, non più estese e spesso più ridotte del taglio delle camere da letto, con la diffusione della modernità si è sempre più ampliato, facendosi open space, inglobando in molti casi anche la cucina, e restringendo la superficie destinata alle camere. In ragione di tale radicale trasformazione è anche cambiato il modo di concepire l'arredo del soggiorno, che si è fatto sempre più aperto e dinamico, pronto a ospitare le attività impreviste e a essere variamente interpretato dagli abitanti.

Anche il design degli arredi si è evoluto in tale direzione, all'insegna della parola d'ordine della flessibilità. I divani sono diventati facilmente sfoderabili, capaci all'occorrenza e secondi i desideri di cambiare facilmente pelle, le poltrone e le poltroncine sono evolute verso direzioni di sostenibilità ergonomica, le luci hanno incamerato nuove forme espressive, facendosi interpreti della nuova stagione delle fonti a ridottissimo volume del LED. In conseguenza di tale rivoluzione il soggiorno moderno non è oggi più definibile come una stanza, ma è più descrivibile come una casa nella casa, capace di inglobare in sé le caratteristiche di tutti gli altri ambienti che abitiamo quotidianamente.