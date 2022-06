L'altra faccia della stanza in più: uno spazio da sfruttare al 100 % !

Destinare l'ambiente in più della nostra casa a una stanza per gli ospiti è una delle soluzioni più utili e praticate. In tal modo potremmo ricevere per più tempo e in grande comodità le persone, ma anche rendere disponibile la stanza per altri utilizzi, quando non occupata.

Sarà molto utile per esempio poter disporre di un comodo divano letto, che ci permetta di sfruttare la stanza anche come un piccolo salottino aggiunto, come sala di lettura o come sala TV. In ragione di ciò la stanza per gli ospiti non deve essere arredata tanto come una zona nottte, ma piuttosto come una flessibile zona a giorno, privilegiando i colori chiari e mobili dalla linea asciutta.