10 piscine spettacolari

Il sogno più comune durante l'estate? Ovviamente una piscina privata. Per qualcuno rimane al momento solo un miraggio, altri si attrezzano per andare in qualche piscina pubblica all'aperto, alcune amicizie diventano improvvisamente molto strette se c'è di mezzo una piscina, mentre certe persone stanno per pianificare un piano d'intervento nel loro giardino. Per soddisfare solo in parte i vostri desideri, abbiamo creato questo libro delle idee con delle piscine che a noi di homify sono sembrate fantastiche. Lasciatevi ispirare!