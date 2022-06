Gli strabilianti interni di una casa come le altre

Salendo le scale fino in cima arriviamo ad un meraviglioso spazio in cui troviamo nuovamente la parete in mattoni e il bellissimo soffitto in travi di legno a vista. Qui possiamo vedere la finestra a soffitto da cui entra la luce che inonda il vano scale. A terra, un chiaro parquet – non poteva esserci scelta più azzeccata. Non so che ne pensiate voi, ma direi che avere uno studio come questo è un'autentica fortuna!