I materiali in casa di cui aver paura e..le alternative giuste!

Le costruzioni edilizie e gli edifici destinate ad uso privato o pubblico sono state realizzate attraverso l'impiego di sostanze chimiche artificiali che, se da un lato garantivano una buona resa e una valida solidità strutturale, dall'altro hanno contribuito a rendere gli spazi domestici non salubri e non sicuri per la salute dell'uomo. Una delle sostanze tossiche presenti in maggiore quantità nelle abitazioni in muratura è il benzene, un composto chimico particolarmente dannoso per la salute, utilizzato, tra l’altro, per la realizzazione degli oggetti in plastica. Altri materiali pericolosi sono i materiali edili fibrosi, utilizzati soprattutto per l’isolamento termico e acustico delle abitazioni tradizionali che si presentano sostanzialmente sotto forma di fibra di vetro o fibra di roccia. Essi hanno la caratteristica di disgregarsi con il tempo e liberare nell’aria delle particelle che, se inalate, possono determinare irritazioni alle vie respiratorie e alle mucose Negli ultimi anni, proprio per cambiare tendenza e prestare maggiore attenzione al benessere della persona, si è sviluppata la bioedilizia, che utilizza materie prime naturali per la realizzazione delle abitazioni, consentendo di vivere meglio e di limitare l'inquinamento ambientale. Di seguito alcuni esempi di materiali nocivi per l'uomo e anche di alcune alternative salubri e rispettose dell'ambiente.