Una ristrutturazione che unisce bellezza e funzionalità

Si è cercato inoltre di rapportare la nuova cucina al soggiorno, al fine di ottenere massima funzionalità e comfort. Per questo motivo, è stata mantenuta la stessa altezza del controsoffitto in entrambe le camere ed è stato progettato un sistema di porte scorrevoli. Seguendo lo stesso stile del resto della casa, il pavimento è stato rivestito in legno, lasciando che il bianco sia il protagonista tra gli altri elementi che compongono lo spazio.