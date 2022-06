Una irresistibile mansarda shabby chic

Ed eccoci finalmente nello spazio più spettacolare della casa: il terrazzo a tasca. Non sarebbe stato possibile realizzarlo senza la ristrutturazione del tetto. È stato leggermente sopraelevato rispetto agli interni della casa, per garantire la miglior resa possibile in relazione agli agenti atmosferici.

In questo piccolo angolo di paradiso non manca l'atmosfera vintage e romantica che troviamo all'interno: gli arredi sono in stile inglese, ci rimandano subito all'atmosfera di un lussureggiante giardino. Quando si può fare colazione in uno spazio del genere, che altro si può volere?