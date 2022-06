Uno specchio… che ci rispecchi!

Quando la mattina ci alziamo dal letto, andiamo in bagno e ci specchiamo è sempre un momento critico, che spesso determina il nostro umore durante il resto della giornata. Lo specchio del bagno intrattiene con noi un rapporto intimo, conosce tutti i nostri difetti, le nostre insicurezze, i nostri punti di forza. Nello specchio del bagno noi cerchiamo conferme, sperando sempre che ci rifletta nel modo migliore possibile. Gli specchi per il bagno sono molti: in base alla forma, alla qualità, alla dimensione possono dare immagini diverse, motivo per cui si deve stare attenti a scegliere uno specchio che rispetti le nostre esigenze. Inoltre, la scelta dello specchio da bagno deve rispettare quello che è lo stile del resto della stanza, in modo da inserirsi in modo coerente e armonioso. Intraprendiamo allora un viaggio attraverso i riflessi di diversi tipi di specchio da bagno, dai classici ai più eccentrici, per capire quale sia il migliore per ciascuno di noi!