Una casa semplice ma irresistibile

Infine, torniamo fuori, non abbiamo ancora visto tutto! C'è una splendido spazio esterno, su basamento di legno, che permette di godersi il verde del prato e il sole, se non si vuole fare un tuffo in piscina. Il pergolato protegge dai raggi diretti e gli arredi eleganti permettono di utilizzare questo spazio anche come una zona per ricevere ospiti, all'occorrenza.