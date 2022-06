Una piccola casa per una giovane coppia

La tradizione architettonica coreana è purtroppo andata perdendosi, a causa del violento sviluppo economico. In questo contesto, così al di fuori del caos cittadino, i progettisti hanno fatto in modo di integrarsi il più possibile con le costruzioni intorno. L'utilizzo del dualismo bianco – nero è un ottimo stratagemma per richiamare l'esistente e creare un look innovativo allo stesso tempo. Lo sviluppo della casa avviene per lo più in verticale, il design dell'esterno è fresco e accattivante, per il modo in cui i volumi sono articolati, assume quasi un aspetto giocoso.