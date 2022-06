La Casa di Legno Perfetta a Portata di Mano

Quando pensiamo al concetto di casa moderna, una casa in legno non è certo la prima immagine che viene in mente. Calcestruzzo, acciaio e vetro sono i primi materiali che s'immaginano per una casa in questo stile. Tuttavia, la capanna di legno oggi si è trasformata. L'abitazione che vi mostriamo oggi stupisce infatti per diversi motivi.

L'idea di vivere in una casa in legno non è nuova. In realtà, questo è uno dei più antichi metodi di costruzione, ma, al giorno d'oggi, sono disponibili costruzioni prefabbricate davvero efficienti a prezzi accessibili, con servizi di base e tutto il necessario. Questo tipo di costruzione può essere equipaggiato per soddisfare le esigenze particolari di qualsiasi acquirente! Vediamo in che modo!

Il progetto è dello studio Kuloglu Orman Urunleri