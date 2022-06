Alla scoperta di uno chalet da sogno

Stanchi delle solite proposte ordinarie? Desiderate scoprire un progetto sensazionale che vi farà letteralmente sognare ad occhi aperti? Una casa favolosa ma non eccessiva, completa di tutti i comfort ma con uno stile semplice, raffinato ma non pomposo, sofisticato e non esagerato, ricercato e per nulla enigmatico. Se questa descrizione corrisponde alla casa dei vostri sogni, o semplicemente vi incuriosisce, non perdetevi questo libro delle idee!

Ci troviamo a Madrid, in particolare nel comune di Majadahonda, e quello che stiamo per presentarvi è uno splendido chalet a due piani la cui pavimentazione è stata curata dagli esperti di Tarimas de Autor, specialisti nell’installazione di pavimenti in legno di qualità.