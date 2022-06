Un appartamento che fa rivivere lo stile classico!

Non appena varcata la soglia d’ingresso, ci si trova di fronte una parete divisoria che separa l’ingresso da uno spazio un po’ più nascosto. In questo modo, per l’intera lunghezza della parete si è potuto dar vita a un piccolo corridoio laterale che conduce alla cucina, a uno dei bagni dell’appartamento, e infine al secondo ingresso dell’ambiente che la parete stessa ha creato. Si tratta di uno spazio aperto, separato dall’ingresso solo da questa parete intermedia, dal quale si accede alle altre stanze della casa, e che è stato adibito a sala pranzo.