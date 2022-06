Arredamenti in pelle: perché ne vale la pena?

Sono davvero tanti e diversi i colori che potremo scegliere per i nostri rivestimenti in pelle, a seconda nel nostro gusto personale e dello stile della casa. In un soggiorno classico decorato con tonalità chiare per esempio, potremmo creare un efficace contrasto con un divano in pelle nera o marrone scuro. Oppure viceversa, in un ambiente in stile minimalista, caratterizzato da un arredamento in legno scuro, sarà preferibile optare per poltrone e divani bianchi, grigi o beige, per non rendere eccessivamente pesante l’effetto finale. O ancora, potremmo puntare su un rivestimento dai toni molto accesi come per esempio il rosso, l’arancione , il giallo o il verde per dare vita a un ambiente giovane e moderno, come vediamo in questa proposta di grande impatto.