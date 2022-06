Destinazione relax: i salotti da giardino per l'estate

Preponderante e utilizzato per la maggiorparte dei salotti da giardino, il rattan non solo è il materiale numericamente più presente e in voga, ma diventa vero e proprio elemento d'arredo e filo conduttore dell'intera area. Lo troviamo perciò sui divani e come base d'appoggio per i tavoli, ancor meglio se in abbinamento a cuscini a contrasto di colore bianco o ghiaccio. Il rattan è infatti adatto sia sulla pavimentazione in mattoni e ceramica da veranda, sia direttamente a contatto con l'erba. Un tocco di colore può qui creare un piacevole dislivello da cui sfruttare le tonalità scelte anche per completare l'ambiente del vostro salotto con piccoli complementi aggiuntivi, da vasi a candele e lampade.