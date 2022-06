Una casa rurale di cui innamorarsi in Sicilia

Oggi ci troviamo a Ragusa, in Sicilia, dove un complesso rurale è stato trasformato in una spettacolare struttura turistica. La sua particolarità risiede nella tradizione costruttiva iblea, che si manifesta sia nei suoi caratteri architettonici che in quelli tipologici. In primis, spicca l'utilizzo della pietra lasciata a vista sia negli interni che negli esterni e che, grazie alla sua tonalità oltre che alla sua consistenza, dona personalità all'intera struttura. La valorizzazione della tradizione è il fulcro di questo progetto il quale, nonostante i continui richiami al passato, non si priva di tocchi in stile moderno che si introducono nell'insieme senza però sconvolgerlo, bensì rinnovandolo. È proprio dall'incrocio tra modernità e tradizione che sono nati cinque deliziosi appartamenti, il cui risultato finale lascia trasparire un grande lavoro di ricerca misto a passione, condotto in maniera eccellente dall'architetto Viviana Pitrolo. Addentriamoci dunque alla scoperta di questa piccola meraviglia dagli interni mozzafiato!