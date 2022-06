7 modi intelligenti per arredare un bilocale con stile

Quando si deve arredare un bilocale, la prima cosa da tenere in considerazione è lo spazio. O meglio, è necessario decidere come suddividerlo, quello spazio. É necessario decidere dove collocare il soggiorno e dove la camera da letto, se separare la cucina dalla sala o se creare un open space. Nel caso si opti per un open space, è fondamentale suddividerlo in zone distinte con un sapiente uso degli arredi. Come in questo appartamento, progettato dallo studio Ro+Ca. Copiate l'intelligente soluzione della panca : un lungo piano a mo' di mensola bassa percorre un'intera parete, arricchendosi di volta in volta di cuscini (così da diventare una seduta per il tavolo da pranzo) o di grandi cassettoni, trasformandosi in mobile tv. Tavolo, divano e il corretto uso dell'illuminazione fanno il resto.