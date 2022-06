Per chi non si accontenta!

Lo stile rustico colpisce ancora e lo fa in maniera egregia. Quest’oggi abbiamo raggiunto una delle località estive più famose d’Italia per vedere in che modo quest’architettura riesce a fondersi con un paesaggio naturale incredibile: parliamo della Versilia e più precisamente di Forte dei Marmi. La Toscana, infatti, riesce ad essere incantata e a regalare scenari unici al mondo non solo in campagna, ma anche in prossimità del mare. Immersi in questi angoli di paradiso troviamo spesso casali o case coloniche che ormai hanno fatto il loro tempo, e si prestano ad essere salvate grazie alla reinterpretazione e al gusto di progettisti e proprietari. Il progetto di oggi è davvero speciale ed è stato condotto ad opera dall'architetto Silvia Giacobazzi.