Come Abitare in Soli 13 mq a Milano!

Ebbene si, quello che stiamo per mostrarvi non è un progetto come tutti gli altri. Per idearlo sono stati necessari tanto ingegno e fantasia, oltre che una buona dose di ottimismo! Ci troviamo a Milano, in Via Crema, in un loft dalle dimensioni veramente ridotte. Si, perché di ambienti piccoli ne abbiamo visti, ma uno così piccino, dove in soli 13,50 mq si è dovuto trovare il modo di creare tutti gli spazi necessari, ancora non ci era capitato. Allo stato di fatto il locale era un vero e proprio disastro, vi erano solo il vano tecnico della scala condominiale che ingombrava la sinistra dell'ingresso con il suo 1,20 m di altezza, e il vano doccia posto sulla stessa parete ma nell'angolo opposto. Il bagno si trovava all'esterno del locale, e vi era una sola finestra che affacciava verso l'esterno. Rendere questo ambiente abitabile sembrava una vera e propria mission impossible, eppure l'architetto Silvana Citterio ci è riuscita! .. siete curiosi di vedere il risultato? Procediamo!