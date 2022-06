Gli architetti e la loro visione del progetto bagno

Il progetto bagno per questo stupendo rustico che si trova a Seravezza in Versilia è stato studiato nei minimi dettagli e basta osservare queste immagini per capire quanta cura e amore sono stati usati per dare charme a questa abitazione. Sulle colline si trova infatti questo splendido e grande edificio che era suddiviso in 3 corpi e che quindi dispone di molte camere e anche di molti bagni. Il progetto è dell'Architetto Silvia Giacobazzi che ha realizzato questa meraviglia come abitazione propria. Molti oggetti provengono da mercatini dell'antiquariato e anche in questo bagno certamente, la base del lavabo di design di Paola Navone per Flaminia è un vecchio piano in legno, tipo sgabello recuperato, trattato e sbiancato. Rustico ma elegante.