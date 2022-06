Una trasformazione sensazionale

È importante sottolineare che un alloggio destinato al turismo rurale possiede alcune caratteristiche che lo differenziano dagli altri tipi di turismo. Una casa rurale, infatti, offre un servizio personalizzato e non spazi distintivi standardizzati, ma estremamente accoglienti e confortevoli, proprio come quelli di casa propria! Questo è forse uno dei più grandi vantaggi che una vacanza in stile rurale comporta.

Questa immagine ci mostra una delle stanze della Casa do Pátio. Per far si che l'esperienza del turismo rurale fosse vissuta nella sua interezza, è stato necessario tener conto di tutti i particolari, tra cui l’arredo, le decorazioni e gli accessori. Per esempio qui possiamo vedere un letto tradizionale in legno in stile rustico sul quale scende una romantica zanzariera