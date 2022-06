Un giardino da sogno con le piante da esterno

Le prime piante da esterno di cui ci occupiamo sono quelle che sia in un giardino, sia in un terrazzo, possono costruire una barriera, una siepe per garantire la vostra più totale privacy. Anche se non avete dei vicini ficcanaso, un pò di riparo non fa mai male. Le piante da esterno più comuni per creare una siepe devono in genere essere sempreverdi in modo da creare una bella parete verde anche in pieno inverno. Tra le più utilizzate ci sono: lauro, bosso, callistemon, viburno e molte altre. Questo terrazzo si affaccia sul cortile interno,in una casa milanese. Una ristrutturazione di HB Studio.