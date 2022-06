Libreria, un mobile utile… ma anche bello!

Una libreria può essere molto utile anche per dividere una stanza in più ambienti. In questo caso si utilizzerà una struttura leggera ed esile, che funga da separé lasciando però filtrare la luce in tutta la stanza: in questo modo il mobile non sembrerà fuori posto e ingombrante ma, anzi, sarà utile per far sembrare la stanza più grande e spaziosa.