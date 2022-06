Decorare e arredare casa: l'ABC da tenere a mente

Bilanciare elementi, colori, proporzioni e dimensioni è una regola fondamentale per arredare casa in maniera impeccabile. I contrasti cromatici seppur importanti sono certamente ammessi se studiati correttamente, come il bianco il nero e il rosso, seguiti da mix materici, come la combinazione di legno e piastrelle ceramiche, pelle e tessuti, pvc resine e vetro, ma via libera anche alle decorazioni visive e prettamente pittoriche. Fanno parte ad esempio di questa categorie le ormai sdoganate carte da parati moderne o adesivi murali che attribuiscono all'ambiente una connotazione unica e speciale. Optare per la soluzione decorativa giusta non è comunque semplice, soprattutto nei casi in cui è coinvolta una parete o un pavimento e non solo vasi o oggetti aggiuntivi di varia natura. Nel raggiungimento dell'equilibrio è anche estremamente importante considerare le metrature a disposizione, per alleggerire le stanze e non appesantirle con tonalità troppo scure ad esempio, oppure per creare effetti luminosi in assenza di finestre e via dicendo.