Una nuova vita per una vecchia casa in pietra

L’importanza di proteggere gli edifici con un valore culturale e storico è, fortunatamente, ampiamente riconosciuta. Cosi, al fine di proteggere le proprietà che ospitavano i nostri antenati e che sono state testimoni del passare del tempo, non proteggiamo altro che il nostro stesso patrimonio culturale, oltre che la nostra storia.

Tuttavia, molti di questi edifici nel tempo sono caduti in rovina, e il progetto che stiamo per presentarvi è proprio uno di questi. Il magistrale intervento dello studio di architettura WT ARCHITECTURE, in collaborazione con la committenza, ha donato all' edificio una nuova e splendida vita. La Casa Bianca, come è stata chiamata, si trova sull’isola di Coll, in Scozia. Questo nome deriva dalle tipiche case in pietra scura che la circondano, e dalle quali si distingue. La villa ora sfoggia una nuova versione di sé, con un design all’avanguardia e degli interni moderni che creano un netto contrasto con l’aspetto centenario dell’esterno. In questo modo, un rudere del XVIII secolo, fatiscente, senza un tetto e senza vita, ha ritrovato un nuovo splendore.