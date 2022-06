La casa delle meraviglie

Anche in cucina troviamo il total white, ma qui è portato ancora più all'estremo, qui non ci sono elementi forti in nero o in altri colori, ma soltanto piccoli complementi di arredo; per il resto, un poetico bianco avvolge tutto, compreso il parquet, che ha un particolare taglio a doghe larghe. Tutto è progettato in modo da nascondere il più possibile gli oggetti funzionali e preservare una certa eleganza, pur nella massima comodità: lo spazio a disposizione per la preparazione è ampio e in più c'è l'isola, da utilizzare anche per consumare un pasto veloce, sui comodi sgabelli a tre zampe.