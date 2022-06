Godersi gli esterni senza insetti: si può, con la zanzariera portafinestra!

Cosa è in grado di rovinare letteralmente una serata estiva in veranda? Le zanzare. Magari si è invitato una coppia di amici per cena e, dopo tanta fatica ai fornelli e per la decorazione della tavola, i due ospiti non fanno altro che grattarsi la superficie delle braccia e già alla prima portata il loro bimbo di quattro anni non fa che lamentarsi e monopolizzare l'attenzione dei suoi genitori. E dentro, come fuori, la situazione è pressoché identica. Per impedire che queste bestiacce – insieme agli altri insetti di varie specie – varchino l'ingresso della vostra casa non esiste altra soluzione che la zanzariera portafinestra.

Sul mercato esiste un'ampia gamma di modelli che bene si adattano alle esigenze di ogni abitazione. Dalla zanzariera portafinestra a rullo a quella a scomparsa, da quella mobile a quella fissa, da quella plissé a quella tesa, con scorrimento laterale o ad avvolgimento, di ogni dimensione e colore, realizzata con materiali più o meno tecnologici. Di indiscutibile utilità, la zanzariera portafinestra vi consentirà di lasciare aperti gli infissi permettendo alla luce e all'aria di penetrare i vostri interni senza incontrare ostacoli; di lasciare aperto e rilassarvi senza subire ripetutamente le punture di insetto. Soldi ben spesi dunque quelli per una zanzariera portafinestra.