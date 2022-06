Piante da giardino, come sceglierle?

Stamattina vi siete svegliati con il pollice verde? Avete deciso di voler comprare delle bellissime piante da giardino per ridare vita all'area esterna della vostra casa? Bene, perché oggi ci occuperemo di come scegliere le piante migliori per ogni tipo di giardino e anche per ogni tipo di persona! Le piante da giardino sono infatti esseri viventi, ed è giusto sceglierle in base al tempo che si potrà dedicar loro, per non rischiare di farle morire; cercheremo di capire quindi quali piante da giardino e fiori siano adatte a chi ha la passione per il giardinaggio e ama dedicare tempo al proprio spazio verde e quelle per chi, invece, non ha tempo e voglia nemmeno di aprire la pompa dell'acqua ma desidera comunque avere un giardino rigoglioso e pieno di vita!