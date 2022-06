Scale moderne: le 7 più belle del 2015 !

Se le prime scale a chiocciola mai costruite erano esclusivamente in pietra, poste per lo più all'interno di torri, nel corso della modernità, specialmente all'inizio del XX Secolo, si sono diffuse ampiamente e a tutte le latitudini le scale in cemento armato gettato in opera. Nell'architettura contemporanea le scale a chiocciola in pietra sono pressoché scomparse del tutto, mentre i modelli in cemento sono diventati più rari a causa della loro complessa realizzazione, sostituiti da modelli più facilmente gestibili come quelli in metallo o in metallo e legno. Entrambi i tipi di scala mantengono comunque una grande forza espressiva, anche grazie all'idea di muratura in torsione che trasmettono.