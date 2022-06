Una casa trasparente!

Una casa dei sogni che si rispetti non può non avere il bar, insomma è un ambiente perfetto per godersi la compagnia degli amici, organizzare feste, gustare un bicchiere in famiglia a fine giornata… indispensabile!

In questa casa favolosa al bar è stata data molta importanza. Collocato accanto al soggiorno, occupa un'intera parete, con un mobile accuratamente progettato per accogliere i vari tipi di bottiglie: c'è ampio spazio per i liquori e riquadri dedicati alle bottiglie di vino. Il tutto, ovviamente, riceve un'illuminazione adeguata, appositamente progettata. La scelta degli sgabelli introduce ancora un'altra nuance. L'effetto finale di questi abbinamenti cromatici non potrebbe essere più riuscito: il grigio del divano e delle pareti, il color mattone degli sgabelli, il tortora delle pareti accanto al bar e i tocchi di giallo formano una composizione perfetta.