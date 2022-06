​La casa in spiaggia: un sogno possibile

Chi di non non ha sognato, almeno una volta nella vita, di abitare in una casa sulla spiaggia, proprio di fronte al mare? Se film e romanzi ci hanno proiettato molto spesso in quella dimensione, l'architettura può restituirci sensazioni uniche, difficilmente ripetibili in qualsiasi altro contesto. La costa è un bene limitate e la possibilità di disporre di un appezzamento edificabile o di una casa già realizzata nel pressi del mare è in alcuni contesti (e l'Italia è certamente fra questi) davvero limitata.

Quando avremo la fortuna di disporre di una simile occasione dovremo tuttavia tenere conto di alcuni fattori che ci permetteranno di vivere la nostra casa in maniera più armonica e di limitare i problemi dovuti alla vicinanza con il mare e con la sabbia. Una casa sulla spiaggia è in linea di massima molto più esposta agli agenti atmosferici rispetto a una casa in città e dovrà quindi essere progettata o modificata secondo criteri specifici di isolamento e di condizionamento. Sia la casa, sia soprattutto gli arredi saranno inoltre esposti a condizioni di deterioramento più accentuati del comune, dovuti alla presenza del sale, del vento e dell'acqua: occorrerà pertanto attuare gli opportuni accorgimenti per limitare i danni.

Naturalmente il progetto di una casa sulla spiaggia non deve essere esclusivamente condizionato da criteri funzionali e di conservazione dell'architettura e degli arredi. Uno spazio simile si configura sempre come un luogo davvero speciale, dedicato alla vacanza e al contatto con la natura e il paesaggio marino. Anche nella progettazione e nel disegno degli arredi sarà pertanto consigliabile tenere conto dell'atmosfera che un luogo di svago, lontano dalla dinamiche della comune vita quotidiana, può e deve offrirci.